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        Toroslar EDAŞ'tan Kilis'te bakım ve yatırım çalışması

        Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Kilis'te bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:15
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        Toroslar EDAŞ'tan Kilis'te bakım ve yatırım çalışması
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        Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Kilis’te bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Toroslar EDAŞ hizmet verdiği Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında bin 298 trafo ve 3 bin 807 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu.

        Kilis’te Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 542 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 10 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Kentte 134 kilometrelik hattın bakımı tamamlanırken, nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini de bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Kilis’te bakım ve yatırım çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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