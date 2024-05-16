Toroslar EDAŞ'tan Kilis'te bakım ve yatırım çalışması

Toroslar EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında Kilis’te bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Toroslar EDAŞ hizmet verdiği Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında bin 298 trafo ve 3 bin 807 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu.

Kilis’te Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 542 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 10 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Kentte 134 kilometrelik hattın bakımı tamamlanırken, nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini de bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.