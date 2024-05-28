Tamir etmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalan 2 kişi öldü

KİLİS'te, tamir etmeye çalışırken freni boşaldığı öne sürülen kamyonun altında kalan sürücü Mehmet Balcı (36) ile yanındaki Uğur Özkan (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Kilis- İslahiye kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Balcı (36), arızalanan 79 ABP 973 plakalı kamyonunu yol kenarına çekti. Balcı ile yanındaki arkadaşı Uğur Özkan (35), arızayı gidermek için kamyonun altına girdi. Bu sırada freninin boşaldığı öne süren kamyon hareket etti, Mehmet Balcı ile Uğur Özkan’ın üzerinden geçti. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Balcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Özkan da kurtarılamadı.