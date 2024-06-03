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        Kilis'te, kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

        KİLİS'te, hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:18 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:25
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        Kilis'te, kamyon ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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        KİLİS'te, hafriyat kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Musto Amoca yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu, Afrin Köprüsü yakınlarında bilinmeyen nedenle Ragıp El Nafiz yönetimindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde otomobilde bulunan Mohameddet El Nafiz ve Talat El Mummad'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Suriye uyruklu sürücülerden Ragıp El Nafiz ile R.H., Ö.A., T.E.H., M.J., M.C., M.C.C., U.M., İ.D. ve M.A.A. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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