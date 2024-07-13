Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (4)

'ASRINKALKINMASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği illerden olan Kilis’i ziyaret etti. Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Kurum, daha sonra Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra; Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 6 Şubat’tan bu yana canla başla çalıştıklarını ifade ederek, depremin vurduğu 11 ilde vatandaşların yeni yuvalarına geçmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Kurum,’’6 Şubat’tan itibaren canla başla görevimizi yürütüyoruz. Vatandaşlarımız 11 ilde yeni evlerine geçene kadar bu anlayışı sürdüreceğiz. Annelerimiz, yavrularımız yeni evlerine geçene kadar deprem bölgesinden elimizi bir an olsun çekmeyeceğiz. Tüm deprem bölgesini ziyaret ederek, şehrin dinamikleri, STK’ları ile belediyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Şehrin bir sorunu varsa hızlıca talimatlarımızı veriyoruz. Çalışmalarımızı daha da hızlandırmak suretiyle bir an önce depremzede kardeşlerimize evlerine kavuşturmak için çabalıyoruz. Yeniden buraların eski günlerine kavuşması arzusu ile çalışıyoruz’’ dedi.

'BÖLGEDE ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK' Bakan Kurum, bir taraftan konut, okul ve hastane gibi çalışmalar devam ederken, şehrin alt yapısı ile ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kurum, "Göreve geldiğimiz andan itibaren hep önceliğimiz deprem bölgesi oldu. Hep 'kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok' dedik. Evleri bir an önce verme arzusu ile çalışıyoruz. Şehrin ihtiyaçları ve bizden beklentileri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu kapsamda bir yandan yerin üstünde, okul, hastane ve konut gibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yaparken, bir taraftan da şehrin alt yapısı ile ilgili çalışıyoruz. Hamd olsun bölgede önemli mesafeler kaydettik. Depremden hemen sonra attığımız temellerin bugün konutlara dönüştüğünü vatandaşlarımızın evlerinde huzur içerisinde yaşadığını görüyoruz" dedi.