Kilis'te çıkan yangın kontrol altında

Öğleden sonra Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyündeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine yangına havadan da bir helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

KİLİS'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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