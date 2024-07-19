Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı
KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi A.
KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi A.A. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte PKK terör örgütü içerisinde yer alan A.A.'nın, faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla A.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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