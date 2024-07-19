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        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:25
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        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı
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        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi A.A. gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte PKK terör örgütü içerisinde yer alan A.A.'nın, faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla A.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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