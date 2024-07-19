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        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı (2)

        TUTUKLANDIKilis'tejandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:20
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        Kilis'te, PKK şüphelisi yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kilis'tejandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.A., nöbetçi hakimlik tarafından 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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