Kilis'te 3 DEAŞ'lı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü ile irtibatı bulunan 3 şüpheli belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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