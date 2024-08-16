Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi M.E., tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte PKK terör örgütü içerisinde yer alan M.E.'nin 2019 yılında Suriye'nin Deyrizor ve Kobani bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Kilisli depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
        Kilisli depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı
        Okuma-yazma hayalini 66 yaşında gerçekleştirdi
        Okuma-yazma hayalini 66 yaşında gerçekleştirdi
        Kilis'te üniversite ile SGK arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kilis'te üniversite ile SGK arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kilis'te İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı
        Kilis'te İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı
        Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor
        Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları sürüyor