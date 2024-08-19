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        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:45
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        Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi U.V., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte terör örgütü PKK içerisinde yer alan U.V.'nin 2019 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla U.V.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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