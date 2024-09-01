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        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        KİLİS'te, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:15
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        Kilis'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        KİLİS'te, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Kilis-Elbeyli yol ayrımında meydana geldi. İ.H.P. yönetimindeki 33.HS 893 plakalı otomobil ile B.U.'nun kullandığı 31 AL 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.U. ve arkasındaki O.D. yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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