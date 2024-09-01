Kilis'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra Kilis-Elbeyli yol ayrımında meydana geldi. İ.H.P. yönetimindeki 33.HS 893 plakalı otomobil ile B.U.'nun kullandığı 31 AL 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.U. ve arkasındaki O.D. yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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