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        Kilis'te deve kuşu bulundu

        KİLİS'te, Suriye sınırına yakın Akçabağlar Mahallesi'nde deve kuşu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:07 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:10
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        Kilis'te deve kuşu bulundu
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        KİLİS'te, Suriye sınırına yakın Akçabağlar Mahallesi'nde deve kuşu yakalandı. Suriye’de kaçıp sınırı geçtiği değerlendirilen deve kuşu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

        Akçabağlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde araziye çalışmaya gidenler, tarlada bir deve kuşunun gezdiğini görünce durumu jandarmaya haber verdi. Suriye’de kaçıp sınırı geçtiği tahmin edilen deve kuşu, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Deve kuşu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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        Galeri

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