Kilis'te deve kuşu bulundu

Akçabağlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde araziye çalışmaya gidenler, tarlada bir deve kuşunun gezdiğini görünce durumu jandarmaya haber verdi. Suriye’de kaçıp sınırı geçtiği tahmin edilen deve kuşu, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Deve kuşu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.