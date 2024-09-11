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        Kilis'te inşaattan düşen işçi öldü

        KİLİS'te, okul inşaatında çalışırken dengesini kaybedip, 2'nci kattaki iskeleden düşen Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:15
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        Kilis'te inşaattan düşen işçi öldü
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        KİLİS'te, okul inşaatında çalışırken dengesini kaybedip, 2'nci kattaki iskeleden düşen Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan (58) hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Ebulüle Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan, inşaatın 2'nci katında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zedan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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