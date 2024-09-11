Kilis'te inşaattan düşen işçi öldü

Olay, öğleden sonra Ebulüle Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan, inşaatın 2'nci katında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zedan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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