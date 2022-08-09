Kilis'te akıllı bisiklet istasyonunun tanıtımı yapıldı

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KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen "Kent İçi Trafikte Bisiklet ile Yeni Bilinç Oluşturulması Projesi" kapsamında yapılan akıllı bisiklet istasyonunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Fıstık Park'ta yapılan etkinlikte, proje kapsamında kentte 2 istasyonda 20 bisiklet bulunduğunu belirtti.

Bunların sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Ramazan, vatandaşların 50 liraya yıllık abone olduktan sonra kullanabileceklerini söyledi.

Vatandaşların ilk yarım saat ücretsiz bisiklet kullanabileceklerini dile getiren Ramazan, istasyonlardan kart üzerinden yükleme yapıldıktan sonra bisikleti kullanabileceklerini kaydetti.

Bisikletle ulaşımın önemine değinen Ramazan, "Bisikletle ulaşımda spor bakımından, sağlık açısından önemli. Bunun için sağlığa önem veriyoruz. Kent içi ulaşımında herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Daha sonra Ramazan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile bisiklete bindi.

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