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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi

AA

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi verildi

KİLİS (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Cirnooğlu'nun Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Vali Yardımcısı Eşref Akça, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ve askeri yetkililerce haber paylaşıldı.

Şehidin aile bireylerini yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehit Cirnooğlu'nun babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, dün izinden döndüğü öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakip Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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