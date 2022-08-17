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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor

AA

Devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te devlet desteğiyle tesis kuran çiftçi, günlük 6 ton süt üretiyor.

Çiftçilikle uğraşan 51 yaşındaki Hüseyin Özdemirler, 2011 yılında GAP Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında yüzde 40 hayvan, yüzde 50 de tesis hibe desteği aldı.

Merkeze bağlı Karamelik köyünde modern bir tesis kuran ve ilk etapta yetkililer aracılığıyla yurt dışından damızlık ve süt verimi daha yüksek 300 inek getiren Özdemirler, aradan geçen süreçte işlerini büyüterek inek sayısını 500'e çıkardı. Günlük yaklaşık 6 ton süt üreten Özdemirler, 15 kişiyi de istihdam ediyor.

Özdemirler, AA muhabirine, devletin sağladığı hibe destekten yararlanarak 50 dönüm arazi üzerine kurduğu modern tesiste süt üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Hayvan sayısının her geçen gün arttığını belirten Özdemirler, "2011 yılında 300 inekle başladık, şu an 500 hayvanımız var. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Bu iş, içinde olmadan, dışarıda, masa başında oturarak yapılmaz. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli." dedi.

- "Kapasitemiz yaklaşık 15 ton"

Özdemirler, günlük yaklaşık 6 ton süt ürettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"2017'den sonra kendimizi geliştirmek amacıyla hijyenik, hastalıkların olmadığı örnek bir tesis olmayı düşündük. Hem Kilis'te daha düzgün bir işletmemiz olsun hem de sütümüzü kaliteli ve daha uygun fiyata direkt tüketiciye ulaştırabilmek adına 'ari işletme' olduk. Ürettiğimiz sütte herhangi bir hile yok, helalinden kazanmaya çalışıyoruz. Şu an için kapasitemiz yaklaşık 15 ton ancak o kapasiteyi henüz yakalayamadık. Şu an itibarıyla günlük 5,5-6 ton civarında sütümüz var. Bunu anlaştığımız bir firmaya veriyoruz."

Üretimde hijyene büyük önem verdiklerini söyleyen Özdemirler, hayvanların bakımlarını da belirli periyotlarla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

- "Destekleri son sürat devam ettiriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da girişimci Özdemirler'in GAP Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında örnek bir tesis kurduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak vatandaşların süt gibi hayvansal ürünlere ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için destek olmaya çalıştıklarını belirten Kökçüoğlu, "Son dönemlerde hem uluslararası sorunlar hem de pandemiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle gıda daha stratejik hale geldi. Bu noktada hayvancılıkla ilgili yatırımların artırılması, sürdürülebilir sağlıklı hayvansal ürünlere vatandaşlarımızın hiçbir sorun yaşamadan ulaşabilmesi için de hayvancılıkla ilgili destekleri son sürat devam ettiriyoruz." dedi.

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