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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Cirnooğlu'nun naaşı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle Kilis'e getirildi.

Kilis Asri Mezarlığı morgundan alınan şehidin cenazesi, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından tören için Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ne getirildi.

Şehit Cirnooğlu'nun naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin annesi Fatma, eşi Fidan Cirnooğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ile Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit olmuştu.

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