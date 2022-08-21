GÜNCELLEME - Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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