Kilis Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu

KİLİS (AA) - Kilis Emniyet Müdürlüğü, banka ve kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde çok sayıda vatandaşın internet üzerinden yüklü miktarda dolandırıldıklarını beyan ettiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mağdurlar, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından arandıklarını, kendilerini arayan şahısların çeşitli bahanelerle yönlendirmeler yaparak, banka hesaplarının şifrelerini istediklerini veya cep telefonlarına gelen onay kodlarını talep ettiklerini, şifre ve onay kodlarını ele geçirdikten sonra hesaplarında bulunan paralarının çeşitli hesaplara havale/EFT yoluyla gönderilmesi veya adlarına mobil bankacılık üzerinden kredi kullandırılarak bu tutarın da başka hesaplara gönderilmesi suretiyle dolandırıldıklarını belirtip başvuruda bulunmuştur. Bu yöntemle yüzbinlerce lira tutarında zarara uğrayan vatandaşlarımız bulunmaktadır.



Vatandaşlarımızın tedbir olarak kendilerini her kim ararsa arasın mobil bankacılık şifrelerini veya kredi kartı/banka kartı bilgileri ile cep telefonlarına gelen onay kodlarını arayan kişi ve kişilerle paylaşmaması, kredi kartlarının internet harcamalarına kısıtlanması veya kapatılması, sanal kredi kartı kullanması, bankalarına talimat vererek günlük havale miktarlarını düşük düzeyde tutmaları ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi başvurusu iznini kapatmaları, internet üzerinden yaptıkları işlemlerde ise giriş yapmış oldukları internet sitesine çok dikkat etmeleri önem arz etmektedir."

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