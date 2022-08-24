Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi

AA

Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi

KİLİS (AA) - Mercidabık Zaferi'nin 506, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 6. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, köy meydanında bulunan Yavuz Sultan Selim anıtına çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, bundan 506 yıl önce ülke için oluşan güvenlik tehdidinin bertaraf edildiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim'in Memlük komutanını yenilgiye uğrattığını ifade eden Soytürk, akabinde yapılan Ridaniye Savaşı'yla Mısır'a kadar olan bölgenin Türk topraklarına katıldığını belirtti.

Mercidabık Zaferi'nden 500 yıl sonra yine güvenlik tehdidi oluştuğunu, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun asil askerlerinin tereddüt etmeden gereğini yaptığını kaydeden Soytürk, "Suriye'de güvenli bir alan oluşturuldu. Hem ülkemizin güvenliği tehditten uzak hale getirildi hem o bölgedeki insanların yaşam kalitelerini artırma çalışmaları yapıldı." dedi.

Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural da Memlüklüler devrinde Anadolu'ya yapılan askeri harekatlarda ana üs olma özelliğini koruyan Mercidabık'ın asıl şöhretini Memlükler ile Osmanlı arasında yaşanan meydan muharebesiyle kazandığını belirtti.

Özvural, bugünün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra icra edilen ikinci büyük sınır ötesi harekat olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da yıl dönümü olduğunu anımsatarak "24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan harekat boyunca ateş destek vasıtaları etkili olarak kullanılmış ve 20 bin 432 hedef ateş altına alınmıştır. 7 ay 3 gün sürmüş harekata aralarında benim de bulunduğum toplam 6 bin 500 personel katılmıştır. 243 meskun mahal, 2 bin 250 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış ve 3 bin 936 terörist etkisiz hale getirilerek bölgede güvenlik ve asayiş tesis edilmiştir. Aralarında Binbaşı Bülent Albayrak'ın da bulunduğu 67 kahraman silah arkadaşımız ise şehit olmuştur." şeklinde konuştu.

Özvural, ülkenin birliğine göz diken düşmanların ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de asil milletin bağrından çıkmış aziz şehitlerden ve kahraman gazilerden ilham alan şanlı ordu tarafından bertaraf edileceğini vurguladı.

Tören alanında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in büyük birer fotoğrafları yer aldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şiirlerin okunması, zeybek, ok gösterisi ve dua edilmesiyle tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba ...
Kilis Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Kilis Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı uyarıda ...
Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba tutuklandı
YEREL HABERLER Kilis'te Suriyeli anne- kızı öldüren akraba ...
GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin ...
Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ...
Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında (2)
YEREL HABERLER Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; ...
GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin ...
Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.