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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te 7. Musabeyli Üzüm Festivali düzenlendi

AA

Kilis'te 7. Musabeyli Üzüm Festivali düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli İlçesinde "7. Musabeyli Üzüm Festivali" düzenlendi.

Musabeyliler Kültür, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince Karbeyaz köyünde bulunan Kilis Üzüm Üreticileri Birliğinde yapılan festivalde konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti döneminde hükümetlerin sürekli çiftçinin yanında yer aldığını söyledi.

Dal, Kilis zeytinyağı gibi üzümün de Üzüm Üreticileri Birliği ile dünya piyasasında hak ettiği değere ulaşacağını belirtti.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de memleketteki ürünlerin hak ettiği değere ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Musabeyli ilçesinde yetişen horoz karası üzümün hak ettiği değere ulaşacağına inandığını belirtti.

Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın da horoz karası üzümünü markalaştırdıklarını aktardı.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını, kuru üzümün taban fiyatını ay başında belirleyeceklerini dile getiren Yalçın, üzüm üreticilerinin birliğe destek çıkmasını istedi.

Musabeyliler Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Huzeyfe Durmaz ise Musabeyli ismini dünyaya duyurdukları gibi burada yetişen horoz karası üzümünü de dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Dernek olarak sosyal yardımlarda da bulunduklarını anlatan Durmaz, düzenledikleri üzüm festivallerinin 6'sını Musabeyli'de birini ise Gaziantep'te yaptıklarını söyledi.

Festival kapsamında yapılan "en güzel üzüm" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yerel sanatçıların konser verdiği festivale, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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