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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

AA

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

KİLİS (AA) - AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, millet olarak şanlı tarihin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Millete bu zaferi armağan eden istiklal harbinin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmet ve minnetle yad ettiklerini aktaran Dülger, "26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da devrin en güçlü ordularının dört bir yandan acımasızca saldırdığı bu mücadelede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle milletin her bir ferdi birer asker olup istiklal mücadelesinde göğsünü siper ettiğini ifade etti.

Milletin vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini ve bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha bu zaferle tüm dünyaya haykırdığını belirten Ramazan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bugüne kadar vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ise tarihin en önemli dönüm noktası ve milletin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını aktardı.

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