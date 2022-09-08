Kilis'te toplu sünnet töreni yapıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 36 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Hastanede gerçekleştirilen programda çocuklar akülü araçlara binerek eğlendi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, belediye olarak her ay ihtiyaç sahibi çocukların sünnet törenlerini Sağlık Müdürlüğüyle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Ramazan, sünnet olan çocukları ve ailelerini kutladı.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy da çocukları ameliyat ortamında işin uzmanları tarafından sünnet ettiklerini ifade etti.

Sayıya göre bundan sonra toplu sünnet şölenleri yapacaklarını aktaran Arısoy, "Özellikle 2 yaşına kadar olan ve 6 yaşından büyük çocukların sünnet olması bilimsel olarak öneriliyor. 2-6 yaş grubu arası sünnet zorunlu haller dışında bilimsel olarak önerilmiyor." dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Ramazan, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ve Başhekim Arısoy, sünnet olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

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