Kilis'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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KİLİS (AA) - Kilis'te gümrük kaçağı 3 bin 15 litre sıvı bulaşık deterjanı ve 366 litre çamaşır suyu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir araçta Arapça ibareli, faturası olmayan temizlik ürünlerinin bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Y.M'nin kullandığı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 597 litre sıvı bulaşık deterjanı, 178 litre çamaşır suyu ve 390 sahte ambalaj etiketi ele geçirildi.

Kaçak malzemelerle bağlantılı olduğu iddiasıyla M.E.Ö'ye ait iş yerinde yapılan aramada da gümrük kaçağı 418 litre sıvı bulaşık deterjanı ile 188 litre çamaşır suyu bulundu.

Gözaltına alınan M.E.Ö, jandarmadaki ifadesinin ardından, Y.M. ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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