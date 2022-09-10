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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis kuru üzümde kendi markasıyla dünyaya açılmayı hedefliyor

AA

Kilis kuru üzümde kendi markasıyla dünyaya açılmayı hedefliyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te 2021 yılında faaliyete geçen Üzüm Üreticileri Birliği, "Kilis horoz karam" markasıyla iç ve dış pazarlarda payını artırmak istiyor.

Diğer kuru üzüm türlerine göre yüksek şeker oranı bulunan ve içeriğindeki kalsiyum, demir ve potasyum dolayısıyla şifa ürünü olarak da tüketilen Kilis horoz karası, kentte üreticinin önde gelen geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Bağlardan toplandıktan sonra önemli bölümü kurutularak pazara sunulan Kilis horoz karası, pekmez, pestil ve üzüm sucuğu olarak da tüketiliyor.

Kilis horoz karasının tanınması ve bu üründen elde edilen ekonomik kazancın artırılması amacıyla kurulan Kilis Üzüm Üreticileri Birliği de yüksek kalitedeki ürünleri pazara sunmak üzere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AA muhabirine, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan birliğin yaklaşık 250 üyesinin olduğunu ifade etti.

Geçen yıl 1400 ton kuru üzüm işlediklerini, pekmez, pestil ve üzüm sucuğu üretimi için de harekete geçtiklerini aktaran Yalçın, ürünü markalı olarak dünyaya tanıtmak üzere "Kilis horoz karam" markasının patentini aldıklarını kaydetti.

Birliğe ait tesisin üreticilere destek amaçlı kurulduğunu vurgulayan Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Üreticilerimiz Kilis horoz karası üzümünü kurutup buraya getiriyor. Burada bir çekim ücreti alıp pazara sunmaya başladık. Şu an iç pazarda devam ediyor. Üzümümüzü markalaştırdık. 'Kilis horoz karam' markasını oluşturduk, patentini aldık. Coğrafi işaretimiz şu an askıda, o da bitmek üzere. Birliğimizin asıl amacı üreticilerimizi düşük fiyatla tüccarlara boğdurmamak. Kilis horoz karamı dünyaya tanıtmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tüm üreticilerimiz bize destek veriyor."

- Günde 15 ton üzüm işleniyor

Kilis horoz karasının en çok Musabeyli ilçesinde yetiştiğini, bu yıl 8 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade eden Yalçın, günde ortalama 15 ton civarında üzüm işlediklerini dile getirdi.

Paketleme işlemlerine de başlayacaklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bütün üreticilerimiz ve yetkililer Kilis horoz karamı dünyaya tanıtmak çalışmalarımıza destek oluyor. Çift vardiya çalışıyoruz. 40 kadın, 10 erkek çalışanımız var. İhtiyaç duyulduğunda bunu yükseltebiliriz. Bu yıl bir hafta içerisinde yaklaşık 40 ton üzüm işledik. Günlük ortalama 15 ton üzüm işleme kapasitemiz var. Şu an İstanbul ve büyükşehirlerde bir kaç pazar bulduk. Yavaş yavaş gidiyor. Bu yıl 1500 ton üzümü işlemeyi hedefliyoruz. Bu serüven 3 ay boyunca sürecek."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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