Kilis'te "Ahilik Haftası" etkinliklerle kutlandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, ahiliğin 13. yüzyılın ilk yarısından itibaren Anadolu'da yeşermeye başladığını söyledi.

Ahiliğin temelindeki ahlaka dikkati çeken Memiler, "Toplumun örnek kişileri, ileri gelenleri, bugünkü manada önderi olan ahilerin davranışları ahlak ve adap üzerinedir. Yemek yerken, su içerken, üretirken ve ürününü satarken ve gündelik hayatın her anında ahiler hep bu ahlak ve adaba uygun hareket etmişlerdir." dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da Ahilik Haftasını kutladı.



Halk oyunları gösterisinin ardından yılın ahisi seçilen Mustafa Sayaoğlu'na kaftan giydirildi, ilin kalfası ve çırağı seçilenlere ödül ve plaket verildi.

Program, vatandaşlara pilav ve helva dağıtılmasıyla sona erdi.



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