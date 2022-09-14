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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

AA

Kilis'in üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te, bağ bozumundan sonra meşakkatli çalışmalarla pekmeze dönüştürülen üzüm, tüketicilere sunuluyor.

Üreticiler, tarladan topladıkları üzümlerin içerisine kil karıştırarak geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezerek şıra elde ediyor.

Odun ateşinde bakır kazanlarda kısa bir süre kaynatılan üzüm suyu, üzüm ve kil toprak tortusundan arındırılması için bidonlara konulup birkaç saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra tepsilere konulan üzüm suyu, 3 gün güneşte bekletilerek istenilen kıvama kavuşuyor.

Geçmişten bu yana geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi hazırlayan üreticiler, katkı maddesi kullanmadan çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra pekmezi hazır hale getiriyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, kentin önemli gelir kaynaklarından olan üzümün hasadının yapıldığını söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını anlatan Özdemir, pekmezin ekonomik getirisinin üzümden daha fazla olması dolayısıyla üreticilerin bu alana yöneldiğini ifade etti.

Geçen yıla göre rekoltenin daha fazla olacağını, bunun da pekmez üretimine ciddi şekilde yansıyacağını belirten Özdemir, "İlimizde geçen yıl 500 ton pekmez üretimi yapılırken bu yıl bin ton beklentimiz var. Üretilen pekmez, Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Pekmezi soğuk iklim bölgeleri daha çok tüketmektedir." dedi.

Ortalama 6 kilogram üzümden 1 kilogram pekmez elde edildiğini dile getiren Özdemir, geleneksel yöntemlerle üretilen "gün pekmezi"nin zorlu bir süreçten geçerek sofralara geldiğini kaydetti.

- "Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor"

Pekmez üreticisi 62 yaşındaki Muammer Ceritlioğlu da yaklaşık 60 dönüm üzüm bağının olduğunu, 15 yıldan beri de pekmez ürettiğini ifade etti.

Pekmez satışlarının iyi olduğunu belirten Ceritlioğlu, "Üzümü bağdan topladıktan sonra getirip, basarak suyunu çıkarıyoruz. Makineden çektirmiyoruz çünkü çekirdekler kırıldığı için pekmezin tadı kaçıyor. Üzüm suyunu daha sonra biraz kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra bidonlarda duruluyoruz. Ardından tepsilere koyarak birkaç gün güneşte bekletiyoruz. Tamamen doğal. Bakır kazanlarda kaynatmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gün pekmezi üretimi yaptıklarını dile getiren Ceritlioğlu, şunları kaydetti:

"Kara ve gün pekmezi var. Kara pekmez ateşte, gün pekmezi güneşte oluyor. Güneşte olduğu için daha lezzetli oluyor. Aynen bal gibi oluyor. Müşterilerimiz hazır. 15 yıldan beri müşterilerim pekmezi alıyor. Gittikçe müşterilerim artıyor. 30 kilogramla pekmez üretimine başladım, şu an 2-2,5 tona kadar çıktı. En fazla İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya pazarlıyoruz."

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