Kilis'te silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ile saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İ.A. ve H.S, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.



H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan İ.A'yı gözaltına aldı, H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.







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