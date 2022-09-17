Kilis'teki silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti

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KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda yaralananlardan M.Ö, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan A.B. ve H.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün İ.A. ve H.S, aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralanmıştı. Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.A. gözaltına alınmıştı. H.S'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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