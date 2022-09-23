Kaliteli yağ için Kilis'teki üreticilere "zeytini 15 Ekim'den önce toplamayın" uyarısı

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, yaklaşan hasat öncesi üreticilere uyarıda bulunarak en kaliteli yağın 15 Ekim ile 15 Kasım arasında toplanan zeytinlerden elde edildiğini bildirdi.



Şekeroğlu, AA muhabirine, 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğinin bulunduğu Kilis'in zeytinin ana vatanlarından biri olduğunu anlattı.

Sofralık zeytin dışında dünyada hem sağlık hem kozmetik hem de gıda sanayisinde zeytinyağının ön plana çıktığını belirten Şekeroğlu, son 5 yılda tescilli Kilis zeytinyağında ve zeytincilikte çok ciddi adımlar atılmaya başlandığını dile getirdi.

Üreticilere kaliteli ürün yetiştirilmesi için eğitimler verildiğini ifade eden Şekeroğlu, "Üreticiden sanayiciye, sanayiciden tüccarına kadar bütün insanlar bu bölgede bilinçlendirildi ve bunlar da yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Kilis zeytinyağının fiyatı normal zeytinyağı piyasasından düşükken bugün piyasada aranan kaliteli bir yağ olma durumuna geldi. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da zeytinyağımız altın madalya aldı. Japonya, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de yapılan yarışmalarda Kilis yağlık ağaçlarımızdan üretilen erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ödül üzerine ödül topladı." ifadelerini kullandı.

Zeytin ve zeytinyağı sezonu hazırlıklarının başladığını dile getiren Şekeroğlu, yaptıkları çalışmalarda Kilis'te yağlık zeytinden yüksek verim ve yüksek kalite elde edilmesi için erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapılması gerektiğini kaydetti.

- Zeytinyağı üreticilerine tavsiyeler

Zeytinyağı üretimi için hasadın normalde 15 Eylül'den sonra başladığına işaret eden Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Ama hava sıcaklığı ve su sıcaklığının yüksek olması bu dönemde hasat edilen zeytinyağlarında özellikle hasattan işleme zincirine kadar soğuk zinciri takip edilmesi ve soğutma sistemlerde zeytinyağı üretilmesi gerektiriyor. Aksi takdirde üretilecek zeytinyağında yüksek polifenol beklerken çok daha düşük kalitede bir yağ elde edebiliyorsun. Ham bir zeytinyağı üretilebiliyor. Ama biz Kilis bölgesinde erken hasat soğuk sıkım yapacaksak bunun zamanı Ekim 15'ten sonra Kasım 15'e kadar geçen süre. Bu süreçte zeytinlerimiz yavaş yavaş benekleniyor ve siyahlaşmaya başlıyor ama Kasım 15'ten sonra bu siyahlaşma artıyor. Bizim için en kaliteli zeytinyağı Ekim 15 ila Kasım 15 arasında toplanan zeytinlerden elde ediliyor. Zeytinleri toplarken dikkat edeceğiz, ağacın altına daha önce dökülmüş zeytinleri kesinlikle ağaçtan toplanan zeytinlere karıştırmayacağız. Sabah erken saatlerde hasat ettiğimiz zeytin tanelerini delikli meyve kasalarına koyacağız. Çok fazla yükleme yapmayacağız. 3 saat içerisinde fabrikaya götürüp sıkımını yapmaya çalışacağız. Bu mümkün olmadığı durumda da en geç aynı gün içerisinde biz zeytinlerin zeytinyağına işlenmesini öneriyoruz."

Toplanan zeytinlerin çuvallara konulmaması ve bekletilmemesi gerektiğini vurgulayan Şekeroğlu, zeytinin canlı bir meyve olduğunu bu nedenle küflenme, kızışma ve kokuşmaların meydana gelebileceği uyarısını yaptı.



Fabrikada da yıkama ve diğer işlemlerde temizliğe önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Şekeroğlu, zeytinlerinin sıkımı için ideal sıcaklığın 27 derecede olduğunu, 35 dereceyi geçilmemesi gerektiğini kaydetti.

Şekeroğlu, zeytinyağının saklama yöntemlerine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Zeytinyağını aldığımız zaman kesinlikle plastik bidonlarda depolamıyoruz. Krom tanklarda ve krom tenekelerde bekletiyoruz. Zeytinyağımızı özellikle ahır gibi koku olan alanlardan uzak tutuyoruz. Çünkü zeytinyağı çok hızlı şekilde değişik kokular bünyesine alabiliyor. Eğer uzun süreli depolamamız olacaksa zeytin ağının dip yağının ayrıştırılması gerekiyor. Bunun zeytinyağıyla kalması kaliteliyi düşürüyor."

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