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Kilis'te hayırseverin yaptırdığı okul törenle açıldı

AA

Kilis'te hayırseverin yaptırdığı okul törenle açıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te hayırsever Ahmet Karakılınç'ın üstlendiği Ahmet Karakılınç Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslik, laboratuvar ve atölyeleri ile eğitim öğretim yılına hazır hale getirilen okulun açılışında konuşan Vali Recep Soytürk, yeni okullar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Soytürk, 17 okulu daha programa aldıklarını belirterek, "Allah nasip ederse bunları da yaparsak eğitimde ikili eğitimin önünü kesmiş olacağız. Sevgili gençlerimiz çok uzağa gitmeden kendi mahallelerinde böyle bir okula, modern bir binaya gelecekler. O yüzden bu okulun yapımında emeği geçen hayırseverimize teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de eğitime daha çok önem vereceklerini ifade ederek, okulun yapımında emeği geçen hayırsevere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan da belediye olarak okulun yapımında her hayırsevere olduğu gibi Karakılınç'a da destek verdiklerini kaydetti.

Belediye ve valilik olarak 150 bin metrekare alanı 3 yıl içerisinde eğitim tesisine dönüştürdüklerini anlatan Ramazan, burada bir ortaokul alanını da hizmete vereceklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da okulun inşaatına 2020 yılında başlanıldığını anımsattı.

Eğitime başlayan okulda 603 öğrencinin bulunduğunu aktaran Akkurt, "Bu binanın 6 bin 142 metrekare kapalı alanı var. Arsa alanımız 6 bin 617 metrekaredir. Okulumuz bodrum kat, idari odaların bulunduğu zemin kat ve sınıfların bulunduğu 3 kattan oluşan bir binadır. 24 derslik, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları resim, müzik atölyeleri konferans salonu ve zümre odaları gibi her türlü altyapısı ve donanımları hazır bir yapıdır." dedi.

Hayırsever Ahmet Karakılınç ise okulun Avrupa standartlarına uygun yapıldığını anlattı.

Bu okuldan vatanına, ailesine hayırlı evlatlar yetişmesi temennisinde bulunan Karakılınç, okulun yapımında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisinin ardından okunan dualarla okulun açılışı yapıldı.

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