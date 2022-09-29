Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

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KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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