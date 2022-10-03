Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı

AA

Kilis'te devlet desteğiyle tesisinin çatısına GES kuran üretici, enerji maliyetini sıfırladı

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te tavuk yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Sabahattin Kırmızı, işletmesinin enerji ihtiyacını, devletten aldığı destekle çatısına kurduğu güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlıyor.

Baba mesleğini 40 yıldır sürdüren Kırmızı, 26 yıl önce kendi imkanlarıyla 50 bin tavuk kapasitesiyle 5 bin 600 metrekare üzerine tesis kurdu.

Enerji maliyetlerinin artmasıyla arayış içerisine giren Kırmızı, Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verdiği hibe desteğine başvurdu.

Projesi onaylanan Kırmızı, 1 milyon 200 bin lira hibe desteğiyle tesisinin çatısına güneş enerjisi sistemi kurdu.

İşletme sahibi Sabahattin Kırmızı, AA muhabirine, tesiste yıllık 300 bin etlik piliç üretimi yaptığını, ailesi ve 2 işçiyle çalıştığını anlattı.

Kırmızı, enerji maliyetleri arttığı için devletten Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları desteğini aldığını belirterek, "Şu anda kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bu enerji yetiyor, fazlası da oluyor. Fazla enerjiyi de tekrar hatta vererek ek bir gelir sağlamış oluyoruz. En son ödediğimiz elektrik faturası aylık 25-30 bin lira civarındaydı." dedi.

- "Sürdürülebilir gıda arzını çok önemsiyoruz"

Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da Bakanlık olarak güvenilir, sürdürülebilir gıda arzını çok önemsediklerini ifade etti.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime her türlü desteği vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2002 yılından itibaren Bakanlık olarak hem makine ekipman desteği hem bitkisel üretimde basınçlı sulama desteği hem de işletmelerimize yatırım desteği sunuyoruz. Bugüne kadar yatırım desteği olarak 78 işletmemize toplam 26 milyon lira destek sunduk. Bu desteklerimiz, hem işletmelerimizi ayakta tutabilmek hem de işletmelerimizin mevcut girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik destekler.

Bu kanatlı işletmede de en büyük girdi maliyetlerden biri enerji maliyeti. Bu enerji maliyetini de minimize edebilmek amacıyla güneş enerjisiyle işletmemizin elektrik maliyetini indirmeye çalıştık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret
YEREL HABERLER Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.