Tarihi Kentler Birliğinden Kilis Belediyesine ödül

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KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 üye belediyenin 67 projeyle katıldığı yarışmada Kilis Belediyesi, "Belediye Çarşısı" projesiyle ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Servet Ramazan, ödül almaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu proje gerçekleştiğinde tarihi çarşı tekrar eski cazibesine kavuşacak ve adeta bir uğrak merkezi haline gelecektir. Ödül aldığımız bu projede emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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