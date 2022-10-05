Kilis'te halk otobüsünden eşyasını indirmekte zorlanan yaşlı kadına şoför yardım etti

KİLİS (AA) - Kilis'te özel halk otobüsü şoförü, aracına binen yaşlı bir kadının otobüsten inmesine yardım ederek eşyalarını taşıdı.



Şoför Mehmet Polat, durakta inmek isteyen yaşlı yolcunun bastonlu olduğunu fark ederek yardım etmek için harekete geçti.

Durakta aracı durduran Polat, yaşlı kadının yanına giderek inmesine yardım edip ağır olan eşyalarını taşıdı.

Şoförün bu davranışı araç kamerasına yansıdı.

​​​​​​​Polat, yaptığının insanlık görevi olduğunu belirterek, "Yaşlı bir teyzemiz otobüse bindi. Elinde eşyaları vardı. İnerken eşyaları ağır olduğu ve elinde bastonu olduğu için indiremedi. Bende insanlık adına ona yardımcı oldum ve dolmuşu durdurdum. Eşyalarını ben indirdim. Sağ olsun teyzemde bize dua etti. Her şey para değildir, bir insanın duasını almak daha önemlidir." dedi.

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