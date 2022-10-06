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Kilis'te bir askeri şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

AA

Kilis'te bir askeri şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

KİLİS (AA) - Kilis'te, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesine yönelik açılan davada yargılanan sanık M.S. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde salı günü görülen karar duruşmasına, şehidin eşi Derya Dinç ve yakınları, tutuklu sanık M.S. ile tutuksuz sanıklar Y.E.K, M.H. ve taraf avukatları katıldı.

Şehidin eşi Derya Dinç, eşinin deneyimli askeri personel olduğunu, kendi kendisini kazaen vurmadığını, sanık tarafından ateş edilerek şehit edildiğini adli tıp raporunun ortaya koyduğunu belirterek, bu nedenle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.S'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık M.H'ye "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 4 yıl hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezası, "askeri yasak bölgelere girme" suçundan 2 yıl hapis cezası, sanık Y.E.K'ye ise "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 22 bin 200 lira adli para cezası verdi. Heyet ayrıca M.H. ile Y.E.K'nin adli kontrol şartının devamına karar verdi.

- Olay

26 Kasım'da Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale sırasında yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, şehit olmuştu. Zanlı M.H, Y.E.K, M.S. tutuklanmıştı.

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