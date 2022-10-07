Kilis'te elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir apartmanın açık otoparkında bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Mahir Körbeyli Sokak'taki bir apartmanın açık otoparkından, İbrahim Antakyalı'ya ait elektrikli motosiklet çalındı.

Hırsızlık olayını fark eden Antakyalı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin çevreyi kontrol ettikten kilitli bulunan motosikletin direksiyon kilidini zorlayarak kırdığı ve daha sonra motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

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