Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis merkezli terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 3 şüpheliye yönelik Adana ve Kilis'te operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı iddiasıyla da Hisar köyünde bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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