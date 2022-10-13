Kilis'te Mesleki Eğitim Fuarı açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde PIKTES İl Koordinatörlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü organizesinde "Mesleki Eğitim Fuarı" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mahmut Kesikminare, Milli Eğitim sisteminin temel misyonu ve vizyonuna uygun olarak öğrencilerin hem akademik hem mesleki gelişimlerine yönelik fırsatları değerlendirebilmeleri için önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Fuarın amacının kentteki ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve teknik liselerin bünyelerinde bulunan alanlarda gösterdikleri faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirten Kesikminare, "Aynı zamanda, mevsimlik işçilik, çocuk işçiliği gibi okullaşmanın önündeki engellere dikkat çekilerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirilmesine ve mesleği değerli kılmak için strateji ve politikalar geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek fuar gezildi.

Açılışa, Kilis Vali Yardımcıları Kemal Balaban ile Semih Doğanoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.