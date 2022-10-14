Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çorum'da yakaladığı terör örgütü PKK/YPG üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, 2014-2016 yıllarında Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, daha sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu bir şüphelinin Çorum'da ikamet ettiği belirlendi.

Zanlı, Çorum'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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