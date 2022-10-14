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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA

Çorum'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çorum'da yakaladığı terör örgütü PKK/YPG üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, 2014-2016 yıllarında Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, daha sonra yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu bir şüphelinin Çorum'da ikamet ettiği belirlendi.

Zanlı, Çorum'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kilis'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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