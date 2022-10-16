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Kilis'te köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi

AA

Kilis'te köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi

KİLİS (AA) - Türk Kızılay Kilis Şubesi gönüllüleri, köy okulunu boyadıktan sonra duvarları resimler ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.

Merkeze bağlı Uzunlu İlkokulu'nun eksiklerini tespit eden gönüllü gençler, aldıkları fırçalarla öğrencilerin eğitim gördüğü okulu boyadı.

Gençler, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerini duvarlara çizdi, okulun çevresinde temizlik yaptı.

Türk Kızılay Kadın Kilis Teşkilatı Başkanı Gülay Gökalp, AA muhabirine, insani ihtiyaca yardımı olan her alanda Kızılay gönüllülerinin sahada olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın 2030 stratejilerinden birisi olan nitelikli eğitime destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine bir okul belirlediklerini aktaran Gökalp, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız biraz da gönüllülüğü geliştirmek, gençlerimize, kadınlarımıza gönüllülüğü aşılamak. Bugün de daha önceki yıllarda yaptığımız gibi yaklaşık 60 gönüllümüzle buradayız. Uzunlu köyündeki ilkokulu güzelleştirip renklendiriyoruz. Çevre temizliğiyle başlayıp daha sonra çocuklarımızın okul alanlarını belirginleştirdik. Onlara daha özgür oynayabilecekleri bir oyun alanı oluşturduk. Onun dışında okulumuzun duvarları bayağı eskiydi, onu yeniledik. Gönüllü arkadaşlarımız okul duvarına figürler çizdi, okulu daha da güzel bir alana çevirdik."

Öğrencilerden Azra Korkmaz da okullarının çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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