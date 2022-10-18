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TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Kilis'te gazetecilerle buluştu

AA

TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Kilis'te gazetecilerle buluştu

KİLİS (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Kilis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatipağaoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik milliyetçilikle Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini savunan Hatipağaoğlu, "Ekonomik milliyetçilik demek Türkiye'nin illerimizin, bölgelerimizin, değerlerine, tarımına, ticaretine, sanayisine sahip çıkmak ve daha da iyi olmasını sağlamaktır." dedi.

Türkiye gibi büyük bir ülkenin iki ittifak içine sıkışmasını kabullenemediklerini aktaran Hatipağaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye toplumu demokratik deneyimi olan bir toplumdur. Biz bunun arayışı içerisindeyiz. Ama şunu da söylememiz lazım: Türkiye Değişim Partisi olarak bizim yaklaşımımız tarafsız cumhurbaşkanı, bağımsız yargı ve güçlü parlamentodur. Bu temel ilkelerle ortaya konulan ittifakların içinde biz olmayı arzu ederiz. Bizim öncelikli ittifakımız vatandaşımızla, çiftçimizle, emekçimizle, işçimizle, memurumuzla, kadınlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle. Ama eğer deniyorsa ki bağımsız yargı, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve Anayasanın ilk üç maddesi kesinlikle değişmeyecektir. Biz orada olmaya her zaman hazırız."

Hatipağaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

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