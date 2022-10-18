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Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kocaya 25 yıl hapis cezası

AA

Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kocaya 25 yıl hapis cezası

KİLİS (AA) - Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle açılan davada yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmut Muhammed Özyer ve avukatı, hayatını kaybeden Fatime Gül Özyer'in yakınlarının avukatı, maktulün babası Ahmet, annesi Kezban Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık Özyer, eşini öldüresiye dövmediğini, pişman olduğunu, karısının hastanede sedyeden düşerek öldüğünü öne sürdü ve tahliyesini talep etti.

Maktulün yakınları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanık Özyer'i "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Maktulün yakınlarının avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık hakkındaki indirim hükümlerinin uygulanmasına itiraz edeceklerini ve istinafa başvuracaklarını belirtti.

- Olay

Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Muhammed Özyer, 13 Ekim 2021'de eşi Fatime Gül Özyer'i darbetmişti. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Özyer kurtarılamamıştı.

Zanlı Mahmut Muhammed Özyer tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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