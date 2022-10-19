Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı

KİLİS (AA) - Kilis'te Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Polat, buradaki konuşmasında, devletin ilk kademesi olarak muhtarların görev yaptığını söyledi.

Muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsil ettiğini belirten Polat, "Devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde muhtarlara, vatandaş da devlete ulaşmak istediğinde yine muhtarlara müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaş bizleri en yakınındaki devlet temsilcisi ve devlet de kendisine en yakın vatandaş olarak görüyor." dedi.



Polat, halkın tercihiyle iş başına gelmiş muhtarların önemli bir makamda bulunduğunu kaydetti.

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