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Kilis'te Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okundu

AA

Kilis İl Müftülüğü personeli tarafından. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler için mevlit okundu.

Kilis'te Madendeki patlamada hayatını kaybeden işçiler için mevlit okundu

KİLİS (AA) - Kilis İl Müftülüğü personeli tarafından. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler için mevlit okundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, müftülükte görev yapan personelin Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında şehit olan 41 madenci için hatim okunduğu belirtildi.

Açıklamada, her Cuma okunan hatimlerin duası yapılarak başta şehitlerin, gazilerin ve ahirete göç eden Müslümanların ruhuna bağışlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftü Vekili Recep Çarpar, şunları kaydetti:

"Bartın Amasra'daki kömür madeninde 41 işçi kardeşimizin elim bir kaza sonucu şehit olması bizleri derinden etkiledi. Bizlerde Kilis Müftülüğü personelleri olarak her cuma yaptığımız hatim duasında madenci şehitlerimizi unutmadık. Maalesef maden faciası tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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