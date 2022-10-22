Kilis'te park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

O.K. yönetimindeki 79 ED 798 plakalı motosiklet, Murtaza Caddesi'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan O.K. ile motosikletteki Ö.D, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, O.K. yönetimindeki motosikletin, önünde seyreden motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrası park halindeki araca çarpması yer alıyor.

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