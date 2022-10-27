Kilis'te trafikte "önce yaya" denetimleri sürüyor

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KİLİS (AA) - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yaya geçidi ve emniyet kemeri denetimleri devam ediyor.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılara dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamaları ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine "önce yaya" görselleri çizildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde yaya öncelikli denetim gerçekleştirildi.

Araç sürücülerine yayalara öncelik verilmesi konusunda ve okul servislerinde öğrencilerin emniyet kemeri takması konusunda uygulamalar yapan ekiplerin, kent genelinde denetimlerinin süreceği belirtildi.

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