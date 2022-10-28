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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te 236 kilogram toz halinde ve 44 bin 574 uyuşturucu hap, 5 kilo 608 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile düzenlediği basın toplantısında, hem emniyetin hem jandarmanın uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Soytürk, 25 ve 27 Ekim'de yapılan çalışmalar neticesinde 2 uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve tutuklandığını, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "236 kilogram captagon tozu, 5 kilo 608 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram takoz esrar, 215 litre kimyasal madde, 44 bin 574 captagon, kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca ile bunlara ait fişeklerin" ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Soytürk, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü "En İyi Narkotik Polis Annedir Projesi" ile Kilis'te yaklaşık 5 bin 274 kadına ulaşıldığını ifade eden Soytürk, hem önleyici tedbirler aldıklarını hem de suç işlendiği zaman faillerinin yakalanarak adliyeye teslim edildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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