Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan, mesajında, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın milletçe gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanının tarihteki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu aktaran Ramazan, şunları kaydetti:



"Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz milletimizin inançla ve kararlılıkla bağımsızlığına kavuşabilmek adına mücadeleler verdiği büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucu olarak şehitlerimiz ve gazilerimiz tarafından bizlere şanlı tarihimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakmamızı sağlayacak bu eşsiz vatan ve Cumhuriyetimiz armağan edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırışının bir ifadesidir."





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