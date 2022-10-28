Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalanması için yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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